Сборная Сенегала выиграла у команды Польши в матче ЧМ-2018

Встреча команд из группы H прошла 19 июня на стадионе «Спартак» в Москве.

На 38-й минуте мяч влетел в ворота Польши после рикошета от своего же защитника Тиаго Сионека. На 60-й минуте сенегальцы удвоили свое преимущество. Гол в ворота Войцеха Щенсны отправил Мбайе Нианг.

На 86-й минуте поляки сумели отыграть один мяч. Автор гола — Гжегоша Крыковяка.

За игрой на стадионе наблюдали 44 тыс. 190 человек.

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