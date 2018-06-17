Сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики в матче ЧМ-2018

Встреча первого тура группы E прошла 17 июня на стадионе «Самара-Арена».

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Сербии. Голом на 56-й минуте. отметился Александар Коларов.

В 21:00 в Ростове-на-Дону начнется еще один матч этой группы. На поле выйдут сборные Бразилии и Швейцарии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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