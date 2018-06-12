Сборная Швеции по футболу прилетела в Геленджик

Они прибыли на курорт 12 июня.
Шведские футболисты на время ЧМ-2018 в качестве тренировочной базы выбрали стадион «Спартак».
Представители команды побывали в Геленджике как минимум четыре раза. По их словам, место размещения их привлекло, прежде всего, близостью к аэропорту и тренировочной базе. Остались довольны они и качеством газона на подготовленном для них местном футбольном поле.
Открытая тренировка сборной пройдет 12 июня, ее начало назначено на 19:00.
Первым матчем в рамках чемпионата мира для шведов станет поединок с Южной Кореей в Нижнем Новгороде, который запланирован на 18 июня. Чуть позже, 23 июня, состоится игра с Германией (Сочи), а 27 июня — с Мексикой (Екатеринбург), пишет «Российская газета».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в состав сборной Швеции вошли полузащитник ФК «Краснодар» Виктор Классон и экс-капитан «черно-зеленых» Андреас Гранквист.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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