Сборная Швеции по футболу во время ЧМ-2018 будет базироваться близ Сочи

База будет находиться около аэропорта и тренировочного центра.

Сборная Швеции по футболу выбрала тренировочную базу близ Сочи во время чемпионата мира — 2018 в России. Об этом сообщила журналистка Анна Райден в своем Twitter со ссылкой на директора национальной команды Ларса Рихта, пишет ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шведы 13 ноября в ответном стыковом матче сыграли вничью с командой Италии (0:0) и по сумме двух встреч пробились на чемпионат мира, который пройдет в России. Сборная Италии впервые за 60 лет не прошла в финальную часть чемпионата мира. После матча капитан шведской сборной и ФК «Краснодар» Андреас Гранквист побрился налысо.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Вернуться на ленту

Источник