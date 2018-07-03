Сборная Швеции победила команду Швейцарии и вышла в 1/4 финала ЧМ

Встреча прошла 3 июля в Санкт-Петербурге.

Счет на 66-й минуте открыл полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг, получивший мяч на подступах к штрафной соперника. Швейцарцы не смогли ответить противнику, встреча завершилась со счетом 1:0.

Весь матч на поле провели полузащитник и бывший защитник ФК «Краснодар» Виктор Классон и Андреас Гранквист.

Соперник Швеции по 1/4 финала определится позже 3 июля. Им станет победитель матча Колумбия — Англия.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная Швейцарии со второго места в группе вышла в 1/8 финала ЧМ, сыграв вничью с Коста-Рикой (2:2) и Бразилией (1:1) и обыграв Сербию (2:1).

Шведы заняли первое место в своей группе. Скандинавы уступили немцам (2:1), обыграли сборные Мексики (3:0) и Южной Кореи (1:0).

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