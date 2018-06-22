Сборная Швейцарии обыграла команду Сербии в матче чемпионата мира

Встреча группы Е прошла 22 июня в Калининграде.

На пятой минуте счет открыл нападающий сборной Сербии Александар Митрович. На 52-й минуте ответный гол забил полузащитник Гранит Джака.

Победный гол на 90-й минуте забил швейцарский полузащитник Джердан Шакири. Итог встречи — 2:1 в пользу команды Швейцарии.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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