Сборная Швейцарии со второго места в группе вышла в 1/8 финала ЧМ

Встреча с командой Коста-Рики прошла на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля.

В составе сборной Швейцарии забитыми мячами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (85). У костариканцев отличились Кендалл Уостон (56) и Брайан Руис (93, с пенальти).

Швейцарцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф. В 1/8 финала они встретятся с командой Швеции, которая стала победителем группы F. Матч пройдет 3 июля в Санкт- Петербурге.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник