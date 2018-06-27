Сборная Швейцарии со второго места в группе вышла в 1/8 финала ЧМ

Встреча с командой Коста-Рики прошла на стадионе «Нижний Новгород» 27 июля.
В составе сборной Швейцарии забитыми мячами отметились Блерим Джемайли (31-я минута) и Йосип Дрмич (85). У костариканцев отличились Кендалл Уостон (56) и Брайан Руис (93, с пенальти).
Швейцарцы заняли второе место в группе и вышли в плей-офф. В 1/8 финала они встретятся с командой Швеции, которая стала победителем группы F. Матч пройдет 3 июля в Санкт- Петербурге.
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