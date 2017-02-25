Сборная Sochi 2017 по футболу выиграла у сборной мира — 4:2

Сборная Sochi 2017 в рамках Всемирных военных игр 25 февраля одержала победу над сборной мира в гала-матче по футболу.

Игра прошла на площади перед многофункциональной ареной «Ледяной куб». Матч состоял из двух таймов по 30 минут. Встреча завершилась победой сборной Sochi 2017 со счетом 4:2, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе зимних Всемирных военных игр.

В состав сочинской команды вошли начальник Управления физической подготовки и спорта Вооруженных сил РФ полковник Олег Боцман, двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду, посол III зимних Всемирных военных игр Дмитрий Саутин, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Галацуцков, член комитета Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян, профессиональные футболисты, тренеры.

За сборную мира сыграли президент Международного совета военного спорта (CISM) Абдулхаким Аль-Шино, генеральный секретарь CISM Дора Мамби Коита, руководитель медиадепартамента CISM Давид Ванденпланс, руководители делегаций Беларуси Анатолий Ханевский, Казахстана — Максут Жумаев, Македонии — Борко Симоски, проектный менеджер CISM Гильерме Кис, члены совета директоров CISM Джон Киркнес и Уолтер Джандер.

По окончании матча состоялось дружественное перетягивание каната, церемония вручения памятных медалей участникам и Кубка победителям. В церемонии приняла участие олимпийская чемпионка по тройному прыжку Татьяна Лебедева.

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