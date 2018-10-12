Сборная Турции по футболу прилетела в Сочи

Чартерный авиарейс из Трабзона приземлился в международном аэропорту Сочи в 18:00.

«Сочинские таможенники одними из первых встретили известных спортсменов. В багаже находилась спортивная форма, спортинвентарь. Таможенные операции совершены в отношении 1 тыс. 929 кг спортинвентаря, необходимого для предстоящего международного спортивного мероприятия», — рассказали в таможне.

В ведомстве отметили, что вместе с футболистами прилетел административный и технический персонал. Всего таможенный контроль прошли 116 человек.

После прохождения таможенных процедур, турецкие спортсмены направились в один из приморских отелей Имеретинской низменности, там их встретили болельщики.

Сочинскую телебашню вечером 12 октября украсила архитектурная художественная подсветка. В 19:00 зажглась иллюминация триколора и яркого праздничного фейерверка.

Лига наций — новый турнир УЕФА, призванный заменить товарищеские матчи. Команды распределены по четырем лигам — от А (самой сильной) до D (самой слабой). В каждой лиге участники распределены на группы, в которых проводится турнир в два круга, худшие команды лиг A-C перейдут в лигу рангом ниже, а победители групп B-D поднимутся выше. Участники Лиги наций также разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы-2020, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 7 сентября сборная России по футболу победила команду Турции в матче Лиги наций.

Матч Лиги наций между сборными России и Турции пройдет в Сочи 14 октября на стадионе «Фишт». На время проведения матча Лиги наций в Сочи изменится расписание «Ласточек».

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