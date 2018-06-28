Сборная Уругвая прибыла в Сочи для участия в матче 1/8 ЧМ с португальцами

Матч Уругвай — Португалия пройдет на стадионе «Фишт» 30 июня.

Самолет сборной прибыл в Международный аэропорт Сочи 28 июня, совершив посадку в 19:45. Прибытие команды Португалии на курорт ожидается 29 июня.

Сборная Уругвая во время пребывания в Сочи будет жить в отеле Radisson Blu. На 29 июня у команды запланированы предматчевая тренировка и пресс-конференция, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», уругвайские футболисты одержали три победы в трех матчах группы А — над сборными Египта (1:0), Саудовской Аравии (1:0) и России (3:0). Уругвайцы заняли первое место в группе и вышли в плей-офф на сборную Португалии, которая стала второй в группе В. Португальцы обыграли команду Марокко (1:0) и добились ничьих с испанцами (3:3) и иранцами (1:1).

Победитель матча между сборными Уругвая и Португалии в четвертьфинале чемпионата мира встретится с сильнейшей командой пары Франция — Аргентина.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник