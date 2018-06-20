Сборная Уругвая выиграла у Саудовской Аравии в матче ЧМ по футболу

Игра прошла 20 июня в Ростове-на-Дону.

Матч закончился со счетом 1:0. Единственный гол в ворота соперника на 23-й минуте забил уругваец Луис Суарес.

Сборная Уругвая обеспечила себе путевку в 1/8 финала. Сборные Египта и Саудовской Аравии покидают турнир.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Сборная России 14 июня в первом матче ЧМ разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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