Сборная Хорватии по футболу заселилась в отель в Сочи

03 июля в 09:57

Хорваты заселились в гостиницу днем 2 июля.

«Да, приехали, многочисленных фанатов не было, всего несколько мальчишек прибежали и быстро убежали», — рассказали представители отеля.

Меры безопасности на входе были строже, чем обычно: каждого гостя пропускали через рамку металлоискателя, вещи проверялись на наличие запрещённых предметов, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России сыграет с командой Хорватии 7 июля.

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