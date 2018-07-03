Сборная Хорватии по футболу заселилась в отель в Сочи

03 июля в 09:57
Хорваты заселились в гостиницу днем 2 июля.
«Да, приехали, многочисленных фанатов не было, всего несколько мальчишек прибежали и быстро убежали», — рассказали представители отеля.
Меры безопасности на входе были строже, чем обычно: каждого гостя пропускали через рамку металлоискателя, вещи проверялись на наличие запрещённых предметов, сообщает «Р-Спорт».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сборная России сыграет с командой Хорватии 7 июля.
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