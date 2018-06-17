Сборная Хорватии победила команду Нигерии в матче ЧМ

Встреча группы D прошла на стадионе «Калининград» 16 июня.
На 31-й минуте капитан хорватов Лука Модрич навесил с правого фланга, последовала серия рикошетов, после которой неудачно сыграл полузащитник сборной Нигерии Огенекаро Этебо, срезавший мяч в сетку своих ворот.
На 71-й минуте Модрич реализовал пенальти после нарушения защитника нигерийцев Уильяма Трост-Эконга. Итог встречи — 2:0 в пользу Хорватии.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее в группе D состоялась встреча сборных Аргентины и Исландии. Команды сыграли вничью.
Все новости по теме:
Чемпионат мира по футболу — 2018
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту