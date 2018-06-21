Сборная Хорватии разгромила Аргентину и досрочно вышла в плей-офф ЧМ

Встреча группы D прошла 21 июня на стадионе «Нижний Новгород».

Голы забили Анте Ребич (53-я минута), Лука Модрич (80) и Иван Ракитич (90). Итог матча — 3:0.

Сборная Хорватии набрала шесть очков в двух матчах и досрочно вышла в плей-офф турнира. Аргентинцы, набрав одно очко, занимают третье место в группе. Сборные Исландии (1 очко) и Нигерии (0 очков), которые также выступают в группе D, проведут матч 22 июня.

В заключительном туре группового этапа сборная Хорватии сыграет с командой Исландии 26 июня. Аргентинцы в тот же день встретятся с нигерийцами, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее выход в 1/8 финала себе обеспечили сборные России, Уругвая и Франции.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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