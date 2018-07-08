Сборная Хорватии в Сочи победила команду России и вышла в полуфинал ЧМ

Встреча 1/4 финала турнира прошла на стадионе «Фишт» 7 июля.

На 31-й минуте матча ворота сборной Хорватии распечатал Денис Черышев. Этот гол стал четвертым для полузащитника за время турнира. Нападающий хорватов Андрей Крамарич на 39-й минуте сравнял счет.

На 67-й минуте нападающий ФК «Краснодар» Федор Смолов вышел на поле вместо Дениса Черышева. На 79-й минуте в игру вступил еще один футболист «быков» Юрий Газинский, заменивший Артема Дзюбу.

На 89-й матча травму получил вратарь хорватов Даниел Субашич, которого не смогли заменить из-за исчерпанного лимита.

Основное время не выявило победителя, игра перешла в овертайм. На 100-й минуте Домагой Вида оказался один в центре штрафной и головой отправил мяч точно в угол ворот Игоря Акинфеева. На 115-й минуте Алан Дзагоев навесил на Марио Фернандеса, тот смог сравнять счет.

Матч перешел в серию пенальти. В ней сильнее оказалась сборная Хорватии.

В полуфинале хорваты встретятся с командой Англии, которая ранее победила шведов. Матч 1/2 состоится 11 июля в Москве на стадионе «Лужники».

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