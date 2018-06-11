Сборную Бразилии по футболу встретили в Сочи традиционным караваем

Бразильцы прибыли на курорт в ночь на 11 июня.

К приезду команды коридоры отеля Swissotel Resort Sochi Kamelia украсили воздушными шарами цветов флага Бразилии — желтого, синего и зеленого. Сборную встретил казачий женский хор с традиционным караваем. Фотографии опубликовали в официальном аккаунте команды Бразилии в Twitter.

Также в честь прилета сборной Бразилии в Сочи зажгли художественную подсветку на телебашне в виде флага страны. Зелено-желтая иллюминация была видна из разных концов города, сообщает ТАСС.

Открытая тренировка бразильских футболистов состоится 12 июня.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Россию уже прилетели сборные Аргентины, Португалии, Ирана, Исландии, Испании, Панамы, Саудовской Аравии и Туниса.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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