Сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх — 2018

Об этом 5 декабря сообщили на пресс-конференции главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

В Лозанне состоялось заседание исполкома МОК. На совещании приняли решение об отстранении сборной России от участия в Олимпийских играх — 2018. Чистые российские спортсмены могут быть допущены к участию в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в качестве независимых участников под нейтральным флагом.

МОК временно приостановил членство главы Олимпийского комитета России Александра Жукова в организации. Вице-премьер РФ Мутко и бывший замминистра спорта Юрий Нагорных пожизненно отстранены от посещения Олимпиад в качестве официальных лиц.

Во время заседания выступили российская делегация, глава ОКР Александр Жуков, почетный член МОК, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов, а также двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Всемирное антидопинговое агентство в марте назвало условия участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018.

WADA потратило 3,7 млн долларов на расследование допингового скандала в России.

Сборную России лишили первого места Игр в Сочи. Это стало известно 24 ноября после решения МОК лишить бобслеиста Александра Зубкова двух золотых медалей Олимпийских игр в Сочи за нарушение антидопинговых правил.

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