Сборную России по тяжелой атлетике на год отстранили от международных стартов

Российские спортсмены пропустят чемпионат мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в Анахайме.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) 30 сентября принял решение отстранить на год федерации тех стран, где три и более спортсменов попались на нарушении антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов.

Помимо России, в международных стартах не смогут принимать участие федерации Армении, Азербайджана, Беларуси, Китая, Молдавии, Казахстана, Турции и Украины, сообщает ТАСС.

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