Сборные Австралии и Дании вничью сыграли на матче ЧМ

Встреча прошла на «Самара-Арене» 21 июня.

На седьмой минуте вперед вышли датчане, отличился датский полузащитник Кристиан Эриксен. На 37-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной Дании, который успешно реализовал австралиец Миле Единак.

Итог встречи — 1:1.

Матч посетили 40 тыс. 727 зрителей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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