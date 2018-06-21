Сборные Австралии и Дании вничью сыграли на матче ЧМ

Встреча прошла на «Самара-Арене» 21 июня.
На седьмой минуте вперед вышли датчане, отличился датский полузащитник Кристиан Эриксен. На 37-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота сборной Дании, который успешно реализовал австралиец Миле Единак.
Итог встречи — 1:1.
Матч посетили 40 тыс. 727 зрителей.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.
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Чемпионат мира по футболу — 2018
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