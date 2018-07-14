Сборные Бельгии и Англии сыграют в матче за третье место на ЧМ-2018

Игра состоится 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург» в 17:00 .

Бельгийцы в случае успеха покажут лучший результат в своей истории, английская же команда в предыдущий раз играла в «бронзовом» матче в 1990 году, уступив итальянцам.

Команды уже встречались в турнире — на групповой стадии, тогда бельгийцы победили со счетом 1:0. Игра 28 июня в Калининграде уже не имела особого турнирного значения, и наставники команд Роберто Мартинес и Гарет Саутгейт выставили резервные составы. Решающий мяч забил Аднан Янузай, который в составе сборной Бельгии на поле больше не появлялся. В итоге обе сборные сумели добраться до полуфинала, где уступили командам Франции (0:1) и Хорватии (1:2 — в дополнительное время), сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в финале турнира 15 июля хорваты встретятся со сборной Франции, которая ранее обыграла команду Бельгии.

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