Сборные Франции и Хорватии 15 июля разыграют титул чемпиона мира по футболу

Финальный матч ЧМ-2018 стартует в 18:00 на московском стадионе «Лужники».

Игре будет предшествовать церемония закрытия, которую, по словам постановщика Феликса Михайлова, посвятят болельщикам.

Французы могут повторить чемпионский успех 1998 года, тогда как хорватские футболисты в финал мирового первенства вышли впервые, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России проходит на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. В турнире приняли участие 32 сборные.

Сборная России по футболу на домашнем чемпионате мира дошла до четвертьфинала, где в серии послематчевых пенальти уступила команде Хорватии.

Сочинская выдра-оракул предсказала победу Франции в финале ЧМ.

Путин посетит финальный матч ЧМ-2018 между сборными Франции и Хорватии.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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