Сборные Германии и Чили сыграли вничью в матче Кубка конфедераций

Встреча 2-го тура Кубка конфедераций в группе В, которая прошла в Казани 22 июня, завершилась со счетом 1:1.

На шестой минуте ворота противника распечатал нападающий чилийцев Алексис Санчес. Он стал автором 400-го мяча в истории Кубков конфедераций.

В составе немцев забитым мячом на 41-й минуте отметился Ларс Штиндль. До конца встречи больше никто не забил.

В турнирной таблице чилийцы и немцы делят первое место, набрав по четыре очка, однако команда Чили опережает сборную Германии за счет разницы забитых и пропущенных мячей.

В заключительном туре группового этапа 25 июня на сочинском стадионе «Фишт» Германия встретится с Камеруном, а Чили на стадионе «Спартак» в Москве поборется с Австралией.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Камерун 22 июня в матче Кубка конфедераций сыграл вничью с Австралией — 1:1.

Полное расписание матчей Кубка конфедераций смотрите здесь.

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