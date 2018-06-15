Сборные Испании и Португалии сыграли вничью на матче ЧМ в Сочи

Встреча первого тура группы B прошла на стадионе «Фишт» 15 июня.

На третьей минуте защитник сборной Испании Начо сфолил против нападающего португальцев Криштиану Роналду, в ворота испанцев назначили пенальти. Роналду сам подошел к 11-метровой отметке и мощно выстрелил по воротам.

На 24-й минуте испанцы сравняли счет — Диего Коста пробил в левый нижний угол. Он забрал мяч в спорной ситуации, но судья посчитал, что фола не было.

На 44-й минуте Роналду оформил дубль и вывел свою команду вперед. Ответ вновь последовал от Косты — на 55-й минуте нападающий удачно подставил ногу под передачу Бускетса. Всего через три минуты испанцы вышли вперед — отличился Начо, пробивший в дальний угол после отскока мяча вне штрафной площади.

На 88-й минуте Криштиану Роналду оформил хет-трик: Пике нарушил правила против капитана португальцев, футболист сам исполнил штрафной.

Итоговый счет — 3:3.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в матче соперников испанцев и португальцев по группе В автогол форварда Марокко на 95-й минуте помог победить сборной Ирана.

Футболисты сборной Испании выбрали Краснодар в качестве своей тренировочной базы на время чемпионата мира.

Команда прилетела в Краснодар 7 июня. Мэр Евгений Первышов пожелал испанцам хороших впечатлений от столицы Кубани. Испанцы 9 июня на стадионе ФК «Краснодар» обыграли сборную Туниса.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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