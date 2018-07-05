Сборные России и Хорватии не будут тренироваться на стадионе «Фишт» перед матчем 1/4 ЧМ

Об этом 5 июля сообщил пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.

«Сборные России и Хорватии не будут тренироваться на стадионе «Фишт». Данное решение принято для того, чтобы поберечь поле. Команды проведут предыгровые тренировки на запасных аренах», — цитирует Владимирова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», четвертьфинал чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии состоится 7 июля.

Российская сборная прилетит в Сочи 5 июля. Их встретит иллюминация триколора на телебашне и фейрверк.

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