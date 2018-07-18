Счетная палата РФ не нашла концептуальных недостатков в законопроекте о пенсиях

Об этом говорится в письме на имя председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, подписанном главой Счетной палаты Алексеем Кудриным.

«Основной целью законопроекта является повышение уровня пенсионного обеспечения граждан. При этом законопроект не содержит механизма увеличения размера пенсий выше уровня инфляции, что, по мнению Счетной палаты, может быть доработано при его рассмотрении Государственной Думой во втором чтении», — говорится в письме Счетной палаты.

Также Счетная палата отмечает, что в законопроекте не представлен прогноз изменения численности получателей пенсий с учетом запланированных в майском указе мер по повышению продолжительности жизни.

«Материалы к законопроекту не содержат расчетов, определяющих взаимосвязь между повышением пенсионного возраста и созданием условий для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции, в том числе, при каких условиях пенсионная система РФ будет считаться сбалансированной и долгосрочно финансово устойчивой», — цитирует письмо ведомства ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что изменения не затронут нынешних пенсионеров. Кабмин предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 16 июня подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об изменениях в пенсионной системе.

По словам главы Министерства труда РФ Максима Топилина, к концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей. Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов рассказал о необходимости достижения уровня пенсий до 2024 года и выходе на уровень около 20 тыс. рублей. Минтруд РФ пообещал максимальную страховую пенсию до 34 тыс. рублей.

По прогнозам Минздрава РФ, к 2030 году средняя продолжительность жизни в России достигнет 80,1 года. По прогнозам Минфина РФ, изменение пенсионного возраста даст прирост собственных доходов Пенсионного фонда на 5,9% в 2019 году.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что глава государства знает о реакции общества на предполагаемые изменения в пенсионном законодательстве. В России власти 61 региона выразили положительные мнения о законопроекте.

На Кубани депутаты поддержали законопроект о повышении пенсионного возраста. Правительство поручило повысить пенсии в два раза выше инфляции.

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