Счетная палата в первом полугодии выявила нарушений на 1,13 трлн рублей

Эта цифра больше, чем за весь прошлый год. Об этом доложила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова президенту Владимиру Путину.

«Если по итогам 2016 года у нас было 965 млрд рублей и 3 тыс. 845 нарушений, то за первое полугодие 2017 года это уже 2 тыс. 631 [нарушений] и 1,13 трлн рублей», — сказала Голикова.

По ее словам, если в 2016 году на каждую проверку Счетной палаты приходилось в среднем 15 выявленных нарушений на сумму около 3,7 млрд рублей, то за первое полугодие текущего года каждое контрольное мероприятие выявляло в среднем 18 нарушений на 6,9 млрд рублей.

Повышение эффективности работы аудиторов Голикова объяснила тем, что Счетная палата с 2014 года проводит модернизацию своих информационных систем, а с прошлого года запустила систему удаленного аудита, куда интегрированы все информационные системы федеральных органов власти.

«То есть мы в режиме онлайн получаем всю информацию и по этим информационным системам можем отслеживать практически нарушения, даже не выходя на объект», — сказала она.

Среди нарушений, по ее словам, на первом месте — нарушения в сфере бюджетного и бухгалтерского учета. Среди других она назвала нарушения закона о бюджете, нарушения в закупках и нарушения при проведении информатизации федеральных органов, сообщает РИА «Новости».

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