Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин рассказал 26 декабря.

Сечин напомнил, что во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин допустил рост цен на бензин на 1-1,5% в начале следующего года из-за повышения НДС.

В начале ноября Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными нефтяными компаниями соглашения по стабилизации рынка топлива до 31 марта 2019 года. В них оговорены объемы и цены оптовых поставок, причем объявлялось, что цены до конца года останутся на уровне конца мая — начала июня, а за 2019 год плавно вырастут на 4-4,6%.

Розничные цены компании повысят с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля будут их индексировать равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию, сообщает РИА «Новости».

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