Сегодня состоялось очередное заседание нижней палаты

3 июля 2023 года состоялось очередное заседание Совета Законодательной палаты Олий Мажлиса. На нем рассмотрен ряд вопросов, связанных с деятельностью Законодательной палаты, утвержден проект повестки дня.

На заседании рассмотрены вопросы повестки дня и приняты соответствующие решения.

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4 июля 2023 года в 11 часов 00 минут состоится очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса. Заседание будет транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Законодательной палаты и на ее YouTube-канале.