Секретарь Совбеза Патрушев сообщил о предотвращении двух терактов на юге РФ в 2016 году

В 2016 году в Южном Федеральном округе России выявлено более 100 террористических преступлений, предотвращено два теракта. Об этом заявил на выездном совещании в Астрахани секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«На стадии покушения пресечена подготовка к двум террористическим актам. Зарегистрировано 119 преступлений террористического характера и 110 преступлений экстремистской направленности», — сказал Николай Патрушев.

Патрушев отметил, что была активизирована деятельность по блокированию сайтов в Интернете, содержащих призывы к осуществлению экстремистской деятельности. В целом скоординированные действия спецслужб, федеральных и региональных органов власти позволили не допустить в округе террористических актов. В то же время секретарь Совбеза отметил низкую дисциплину ответственных за защиту от террора на юге России.

«Проведенные проверки свидетельствуют о фактах попустительского отношения к выполнению требований антитеррористической защищенности объектов. Прежде всего, тревожит слабая квалификация и исполнительская дисциплина лиц, ответственных за данное направление деятельности», — заявил он.

Также Николай Патрушев заявил о недостаточности финансирования мероприятий по повышению антитеррористической защищенности объектов, что отражается на их низком уровне оснащения техническими средствами охраны и оповещения. По словам Патрушева, объектам санаторно-курортного и спортивного комплексов нужно уделить особое внимание в связи с приближением летнего оздоровительного сезона, а также Кубка конфедераций, пишет «Российская газета».

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