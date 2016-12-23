style=»width: 100%;»> Сельхозкооперативы Кубани поддержат грантами

В 2017 году сельхозкооперативы Кубани поддержат грантами.

Как отметил вице-губернатор Андрей Коробка, в 2017 году будет сделан упор на развитие кооперации. Деньги выделят из федерального и краевого бюджетов.

Гранты можно будет направить на укрепление материально-технической базы. Одно из условий — кооператив должен иметь возможность оплатить не менее 40 процентов стоимости приобретений, указанных в плане расходов.

Планируется увеличить суммы грантов для начинающих фермеров. Аграрии, желающие заниматься разведением КРС мясного и молочного направлений, могут получить до трех миллионов рублей. Фермеры по иным направлениям деятельности — до 1,5 миллионов рублей.

Будут увеличены суммы грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Сумма полученного гранта не должна превышать от 60 процентов собственных затрат, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Кубани.

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