Сельское население в России за шесть лет сократилось на 1,3 млн человек

19 октября в 18:04

Такие данные привел председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов.

«Аграрная промышленность сегодня все еще нуждается в рабочих руках. При этом тенденция сокращения сельского населения сохраняется: постоянное сельское население в 2010—2016 годах сократилось на 1 млн 300 тыс. человек», — сказал Грызлов на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии.

Он отметил, что стратегической задачей сегодня является рост кадрового потенциала аграрной отрасли, а отсталая транспортно-коммуникационная инфраструктура — важная проблема аграрного сектора страны в целом и сельского хозяйства в частности.

Грызлов предложил реализовывать в рамках партийного проекта «Российское село» два подпроекта: «Сельская инфраструктура» и «Сельские дороги», сообщает «Интерфакс».

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