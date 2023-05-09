Семь глав иностранных государств посетили Москву на парад Победы

Телеканал “Звезда” Министерства обороны Российской Федерации представил сегодня список руководителей иностранных государств, которые должны принять участие в торжествах, которые состоятся в честь 9 мая . Это:

— Президент Беларуси Александр Лукашенко;

— Президент Киргизии Садир Жапаров;

— Премьер-министр Армении Никол Пашинян;

— Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;

— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

— Президент Таджикистана Имомали Рахмон;

— Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.