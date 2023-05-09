Семь глав иностранных государств посетили Москву на парад Победы

Даша 09.05.2023 В мире

Главы семи иностранных государств посетили Москву на Парад Победы посетил глава Российской Федерации

Телеканал “Звезда” Министерства обороны Российской Федерации представил сегодня список руководителей иностранных государств, которые должны принять участие в торжествах, которые состоятся в честь 9 мая . Это:

— Президент Беларуси Александр Лукашенко;
— Президент Киргизии Садир Жапаров;
— Премьер-министр Армении Никол Пашинян;
— Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев;
— Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
— Президент Таджикистана Имомали Рахмон;
— Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

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