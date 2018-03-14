Семь отелей на Кубани попали в новый черный список Ростуризма

Ведомство 12 марта опубликовало обновленный список гостиниц, завышающих цены во время чемпионата мира по футболу.

Всего в список вошли 48 отелей. Это в два раза больше, чем в прошлый раз.

В антирейтинге — 19 отелей в Санкт-Петербурге, девять — в Москве, восемь — в Калининградской области, семь — Краснодарском крае, по два — Волгоградской и Самарской областях и один в Свердловской области.

Таким образом, из одиннадцати регионов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, нарушения ценовой политики выявлены в семи, сообщает «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Ростуризм 22 января первый раз опубликовал черный список российских отелей, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. В него вошли два отеля в Сочи, по одному — в Геленджике, Анапе и Краснодаре. Цены в некоторых случаях были завышены на 260%.

В Ростуризме разработали памятку о сдаче внаем жилья на время ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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