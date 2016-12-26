Семье погибшего в авиакатастрофе Ту-154 кубанца выплатят 1 млн рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 26 декабря сообщил, что семье кубанца Михаила Васина, который погиб в авиакатастрофе самолета Ту-154, власти региона выплатят 1 млн рублей компенсации.

Погибший являлся уроженцем Лабинска. Он был вокалистом ансамбля имени Александрова. Музыкант погиб вместе с невестой Ралиной Гильмановой накануне свадьбы.

Васин родился в 1991 году. Он закончил общеобразовательную школу в Лабинске. Параллельно он учился в местной школе искусств по классу фортепиано и вокалу. Музыкальное образование Васин продолжил в училище имени Римского-Корсакова в Краснодаре и Российской академии музыки имени Гнесиных в Москве.

Семья погибшего проживает в Лабинске. У Васина остались мать, старший брат и бабушка.

Среди погибших в авиакатастрофе был уроженец Армавира Александр Ровенский. Он был вторым пилотом самолета. Летчик родился на Кубани в 1983 году. Однако через три года его семья переехала в другой регион, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как сообщал интернет-порталу «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154. В Сочи прибыл рейс с родственниками погибших.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследования уголовного дела на личный контроль.

Кондратьев 26 декабря сообщил, что в списке пассажиров лайнера Ту-154, который упал в Черном море, значатся уроженцы Кубани.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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