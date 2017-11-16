Семеро кубанских казаков отправились служить в Президентский полк

Это лучшие призывники из районных казачьих обществ края.

Новобранцев 16 ноября чествовали на краснодарской «Девятке». Пожелать призывникам хорошей службы от имени атамана Кубанского казачьего войска Николая Долуды прибыл его старший советник Александр Стародубцев и председатель Совета стариков ККВ Николай Рябцев. Благословил казаков на воинский путь настоятель храма святого мученика Иоанна Воина протоиерей Владимир Мищенко, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего войска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае осенью отправят на службу в армию около 7 тыс. человек.

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