Семерых кубанских бобслеистов вызвали в сборную России

Тренерский штаб Федерации бобслея России определился с выездным составом национальной сборной, который будет выступать на этапах Кубка мира.

В список попали семеро спортсменов краевого центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи: пилоты Александр Касьянов, Максим Андрианов и Александра Родионова, а также разгоняющие Алексей Пушкарев, Василий Кондратенко, Алексей Зайцев и Юлия Шокшуева, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого минспорта.

Состав сборной определяли по итогам тестирования на базе санно-бобслейной трассы «Санки» в горах Сочи.

Первые заезды в рамках Кубка мира стартуют 17 декабря в австрийском Иглсе. Сейчас спортсмены находятся в Южной Корее, где пройдет тренировочная неделя.

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