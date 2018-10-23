Семьи погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи попросят компенсацию в 79 млн долларов

Защита планирует обратиться в Мещанский суд Москвы 29 октября. Об этом сообщил адвокат родственников погибших Игорь Трунов.

По его словам, сумма исков составит примерно 79 млн долларов. При этом она будет уточняться в пользу увеличения из-за требований выплат по утрате кормильцев и родственников на иждивении.

Трунов рассказал, что иски предъявят к страховой компании «СОГАЗ», перестраховочному холдингу Amlin и владельцу разбившегося борта — ФГБУ «Государственной авиакомпании «223 летный отряд»» Минобороны, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря 2016 года пропал с радаров после вылета из Сочи. На его борту находились артисты ансамбля имени Александрова, руководитель коллектива Валерий Халилов, журналисты и доктор Лиза. Всего 92 человека.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял расследование уголовного дела под личный контроль. Специалисты МАК подключились к расследованию авиакатастрофы Ту-154 в январе. Российские специалисты в феврале создали математическую модель последнего полета Ту-154. Министерство обороны РФ 31 мая назвало окончательной версией падения самолета Ту-154 под Сочи неверные действия экипажа.

Срок следствия по уголовному делу о падении пассажирского Ту-154 Минобороны под Сочи продлили до 23 ноября.

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Крушение самолета Ту-154 под Сочи

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