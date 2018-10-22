Семьи погибших в керченском колледже получили денежные компенсации

Об этом в своем Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Средства из республиканского бюджета семьям погибших доведены в полном объеме по 1 млн рублей. Также продолжаются выплаты семьям пострадавших в трагедии. На данный момент по 500 тыс. рублей выплачено 23 семьям раненых, по остальным работа продолжается, поскольку часть людей находится за пределами Крыма», — написал глава Крыма.

Аксенов поблагодарил медиков, подразделения Минобороны, спасателей, ФСБ, полицию, следователей, криминалистов, сотрудников Росгвардии, психологов, священнослужителей, членов крымского правительства, администрации Керчи, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Крымский телеканал обнародовал видео взрыва и расстрела в колледже Керчи.

В одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодарском крае 19 октября было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в Керченском политехническом колледже.

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