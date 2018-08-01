Съемки фильма «Гардемарины-4» планируют начать 25 августа

Картину планируют снимать в Крыму, Петергофе, Переславле-Залесском и на Мальте.

Роли в ней исполнят актеры из предыдущих частей трилогии, в том числе Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Михаил Боярский и Ольга Машная. Также к съемкам привлекут и новых артистов.

Министерство культуры РФ выделило госфинансирование на создание продолжения трилогии режиссера Светланы Дружининой. События нового фильма будут происходить в 1787 году, во время Русско-турецкой войны, основными действующими лицами станут дети гардемаринов из первых частей, пишут «Известия».

Первая часть трилогии, мини-сериал «Гардемарины, вперед!», вышел на экраны в 1988 году.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник