Семья фермеров из Тихорецкого района выращивает 150 видов винограда

На Кубани уже собрали около 30 тыс. т винограда, из них 2 тыс. — только столовых сортов. Как отмечают виноградари, этот год стал крайне удачным для лозы: качество янтарной ягоды на высшем уровне.

Сейчас работа на полях кипит. Аграрии трудятся от рассвета до заката. Обрезают грозди как на крупных плантациях, так и в маленьких хозяйствах. Например, супруги Кривошеевы всего на восьми сотках земли собирают урожай, превышающий 5 т. Только один куст может давать до 70 кг винограда.

Супруги Кривошеевы из Тихорецкого района около 15 лет на своем небольшом участке выращивают 150 видов винограда — мускат, ландыш, юбилейный, память учителя, преображение и другие виды. На урожай хозяева не жалуются, хватает и себе, и друзей угостить, и на продажу. Туристы специально выстраивают маршрут так, чтобы заехать в станицу Новорождественскую. Секрет такой популярности, говорят хозяева, — в ягодах нет химии. Лучшее удобрение для растений — разговор по душам.

Виноградарство считается одним из самых сложных видов сельского хозяйства. Супруги Кривошеевы специального образования не имеют, всему научились методом проб и ошибок.

Кроме винограда, на участке созревают травы, фрукты и овощи. Их супруги собирают до 50 кг в день.

Трудиться приходится много, внимание надо уделить всему участку. Рабочий день этой семьи начинается на рассвете. Первыми свою порцию заботы от аграриев получают огурцы.

«Включается капельный полив, поливаем из скважины. Может быть, он поэтому и вкуснее. У нас свои клиенты. И они уже понимают, где какой огурец. Не обманешь. Они его в лицо знают», — рассказала фермер Наталья Кривошеева.

Узнать их легко, огурцы, как под копирку, — одного размера, цвета и формы.

Весь год на столе Кривошеевых — витаминный коктейль, который они вырастили своими силами. Это, конечно же, и десятки сортов винограда, многие из которых хранятся всю зиму.

Для тех, кто не может наслаждаться вкусом янтарной ягоды круглый год, фермеры из Ейского района начали изготавливать изюм. Для производства сухофруктов специально вырастили кишмиш, в нем нет косточек, он идеально подходит для этого лакомства. В этом году аграрии планируют получить около тонны сушеного винограда. А поставлять товар будут во все детские сады и школы района.

Также ейские аграрии выращивают на участке столовые сорта винограда, соответствующие здешнему климату. К примеру, августин и надежда — стойкие к морозам и могут выдержать низкие температуры и шквалистый ветер.

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