Семья из Анапы решила удочерить девочку, которой мать откусила губу

Ребенка доставили из Екатеринбурга в Анапу спецбортом МЧС.

В 2015 году мать шестилетней девочки лишили родительских прав после того, как она откусила дочери губу. Женщина не обращалась за медицинской помощью и делала девочке повязки самостоятельно. После инцидента ребенок оказался в детском доме. В отношении матери завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Историю девочки узнала семья из Анапы. Пара решила удочерить ребенка, сообщает портал Anapalife.

У девочки ДЦП и эпилепсия. Ее доставили на курорт спецбортом МЧС, который оснащен современным медицинским оборудованием для поддержания жизнеобеспечения ребенка.

На протяжении всего рейса пациентку сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и представители социальной службы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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