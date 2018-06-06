Семья из Краснодара исполнила мечту первоклассницы и подарила ей хомяка

История ранее облетела весь интернет. Семья из поселка Знаменского в своем дворе нашла шарик с запиской. В ней некая Полина из 1 «Б» написала, что мечтает о хомяке. Найти девочку помогли пользователи соцсетей.

В этот майский день Полина Грудина закончила первый класс. По традиции школьники написали свои желания, привязали их к воздушному шарику и отпустили в небо.

«К нам во двор спустился шарик, на нем — 1 «Б» и желание от девочки Полины. Тут написано: «Я хочу джунгарского хомячка»», — рассказала жительница поселка Знаменского Светлана Никонова.

Было решено исполнить мечту Полины. Тогда в соцсетях стали искать автора послания. Горожане быстро отреагировали и рассказали, что именно такие шары отпускали в небо ученики краснодарской школы № 60. Светлана Никонова выступила в роли доброй волшебницы.

Не забыли и о корме для джунгариков. Яркий красный бант на подарок — и пушистые друзья нашли своего адресата.

Полина призналась: она очень любит хомяков. Дома у нее уже живет пушистый зверек. Но одному хомяку скучно, теперь у него появились напарники по бегу в колесе.

Желание о хомяке загадывалось при любом удобном случае. Полина даже копила деньги на нового друга.

«Буквально перед тем, как нам позвонили и сказали, что исполнят желание Полины, мы были в Геленджике. Мы плыли на корабле и там кидали монетки, загадывали желание. И вот она кинула и сказала, что хочет хомяка. А вдруг не сбудется, подумала я», — сказала мама Полины Грудиной Анна Федорова.

Полина и представить не могла, что шарик и незнакомые люди смогут исполнить ее маленькую мечту.

«Я была просто в шоке. Очень рада! Даже запрыгала. У всех ли людей исполняются желания? Нет, не у всех. У кого есть доброе сердце, он верит в себя, он ничего не боится и всегда делает добрые дела, я так думаю», — сказала ученица школы № 60 Краснодара Полина Грудина.

Борька и Ксюша — так теперь зовут новых друзей Полины. О их жизни девочка теперь будет рассказывать в своем личном интернет-блоге.

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