Семья погибшего в колледже Керчи студента получит от властей Кубани 1 млн рублей

Материальную помощь окажут также шести пострадавшим, прописанным в Краснодарском крае.

В Керчи погиб 19-летний житель поселка Сенного. Его похоронят на родине 20 октября.

«Семье погибшего студента выплатят 1 млн рублей из резервного фонда края», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Из бюджета Крыма семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим — по 500 тыс. рублей независимо от степени тяжести травм. Кроме того, правительство РФ выделило дополнительно по 1 млн рублей семьям погибших и от 200 до 400 тыс. рублей семьям пострадавших, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил отправить для помощи в Керчь вертолеты санавиации. Из Краснодарского края в Керчь направили бригады медиков.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

Путин объявил минуту молчания в память о погибших в Керчи. В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодаре прошла акция в память о жертвах нападения.

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ЧП в колледже в Керчи

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