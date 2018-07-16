Семья погибшего в Ростовской области мальчика ехала на отдых на Кубань

Авария унесла жизнь двухлетнего мальчика из Санкт-Петербурга. Он вместе с родителями и семилетним братом ехали по трассе «Азов-Староминская».

По предварительным данным, глава семейства не справился с управлением, легковушку вынесло на встречную полосу, и она в лобовую врезалась в рейсовый автобус.

«В результате ДТП получили травмы водитель и двое пассажиров иномарки, один из которых несовершеннолетний. Еще один пассажир, двухлетний ребенок, погиб, также пострадал водитель автобуса», — рассказал начальник отдела информации ГУ МВД РФ по Ростовской области Константин Розин.

Травмы получили и несколько пассажиров общественного транспорта. Но помощь врачей им не понадобилась. В районной больнице станицы Староминской сейчас находятся четыре человека. Три пациента — в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник