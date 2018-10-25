Семьям погибших в ЧП в колледже Керчи выплатили около 40 млн рублей

Члены семей 20 погибших в результате стрельбы и взрыва в политехническом колледже получили выплаты из резервных фондов правительств России и Крыма.

По данным министерства труда и соцзащиты республики, выплаты провели на общую сумму 39,5 млн рублей, выдали единовременное пособие на погребение на общую сумму 360 тыс. рублей. Продолжаются выплаты пособия, сообщает «Интерфакс».

Власти Крыма в ноябре представят родителям студентов политехнического колледжа отчет о расследовании трагедии. Также расскажут о мерах по улучшению безопасности в учебных заведениях республики.

Состояние детей, доставленных в Москву после трагедии в Керчи, улучшилось. Идет плановая работа по лечению восьми девочек, отметил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Валерий Митиш. Одного ребенка, находящегося на аппарате искусственной вентиляции легких, перевели на самостоятельное дыхание, три девочки остаются на искусственной вентиляции легких. Еще четыре находятся в состоянии средней тяжести. В целом по состоянию детей наблюдается положительная динамика, добавил Митиш.

По данным главы Республики Крым Сергея Аксенова, правительство республики совместно с правительствами Москвы и Краснодарского края продолжает оказывать помощь находящимся в больницах.

Все вопросы, связанные с подтверждением инвалидности пострадавших, взяты на контроль министерством здравоохранения республики.

Около 400 несовершеннолетних студентов Керченского политехнического колледжа отправят на отдых. Об этом написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов по итогам встречи с родителями учащихся и преподавателями учебного заведения.

Уже с начала следующей недели около 300 несовершеннолетних учащихся колледжа планируют отправить в международный детский лагерь «Артек», еще от 80 до 100 человек готовы разместить в санаториях, принадлежащих Республике Крым, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в одном из помещений политехнического колледжа Керчи 17 октября произошел взрыв, в учреждении была стрельба. Число погибших — 21, пострадавших — более 70. Пострадали девять жителей Кубани, один погиб.

Личность подозреваемого установили, это студент колледжа. Его нашли застреленным на втором этаже здания. Следствие полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. Дело о теракте в Керчи переквалифицировали на убийство двух и более лиц.

В Крыму объявили трехдневный траур по погибшим в Керчи.

В Краснодарском крае 19 октября было объявлено днем траура в связи с гибелью людей в Керченском политехническом колледже.

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ЧП в колледже в Керчи

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