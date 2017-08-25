Семьям погибших в ДТП в Темрюкском районе окажут правовую поддержку

Расследование причин трагедии, которая произошла 25 августа в поселке Волна, уже началось на разных уровнях.

Председатель совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев выразил соболезнования родным и близким погибших. Ведомство проследит за ходом расследования, которое должно ответить на главные вопрос: как эта страшная трагедия могла произойти и что нужно сделать, чтобы она не повторилась. Кроме того, совет планирует оказать всю необходимую помощь семьям, оставшимся без кормильцев.

«Совет готов оказать всевозможную правовую поддержку семьям погибших и пострадавшим. Наши дальнейшие действия — правовая помощь пострадавшим и создание механизмов, которые позволят избежать подобного впредь. Мы внимательно проследим, чтобы компания и виновники произошедшего произвели соответствующие выплаты», — рассказал Андрей Зайцев.

Свои соболезнования выразил и уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак. Вместе с тем он раскритиковал попытки связать эту беду с Керченской стройкой. Он призвал вспомнить прежде всего о человеческих жизнях и не связывать эту страшную трагедию с политикой.

«Некоторые издания, в том числе и иностранные, дают неоднозначную оценку происходящим событиям. У меня складывается впечатление, что они не просто радуются, а начинают танцевать на костях. Начинают отождествлять эту страшную трагедию с Крымским мостом. Это наше общее горе. Погибли люди. Надо просто помолчать, выразить свое соболезнование родным и близким», — сказал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Темрюкском районе утром 25 августа при падении автобуса с пирса морпорта Тамань погибли рабочие. Автобус ехал с рабочими предприятия «Таманьнефтегаз». Позже его подняли на поверхность.

Причиной падения автобуса в море в Темрюкском районе назвали отказ тормозов. На место ЧП начали приезжать родственники погибших и пострадавших. Жертвами аварии с вахтовым автобусом в поселке Волна стали 17 человек. Личности всех погибших установлены. Одного из рабочих объявили без вести пропавшим.

На Кубани открыли горячую линию для родственников погибших и пострадавших в ДТП — 8 (861) 268-64-40. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил оказать материальную помощь семьям погибших кубанских рабочих. На Кубани 26 августа объявили днем траура.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов распорядился провести внеплановую проверку перевозчика, которому принадлежит автобус. В компании уже заявили о готовности оказать материальную помощь семьям пострадавших рабочих.

Десятерых пострадавших в ДТП в Темрюкском районе после осмотра отпустили домой.

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