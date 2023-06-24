Сенат: мобильная связь и покрытие мобильного интернета будут расширяться в отдаленных и отдаленных районах

В целях упрощения процесса использования радиоэлектронных средств отменяется процедура получения разрешения на проектирование.
Пользователи радиочастотного спектра получают право использовать закрепленный за ними радиочастотный спектр вместе с другими пользователями.
Мобильная связь и мобильный интернет будут расширяться в отдаленных и труднодоступных районах.
Это отражено в законе «О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан о радиочастотном спектре», принятом на сорок втором пленарном заседании Сената.
Кроме того, уточняются наименования органов государственного управления, реорганизованных в результате административной реформы.
По мнению сенаторов, данный закон послужит более эффективному использованию радиочастотного спектра, развитию телекоммуникационных сетей, а также предоставлению населению более качественных телекоммуникационных услуг.