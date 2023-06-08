Сенат Швейцарии разрешил реэкспорт оружия в Украину

Швейцария Сенат (Совет кантонов) одобрил поправку к закону, согласно которой реэкспорт швейцарского оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, не противоречит концепции нейтралитета страны и должен быть разрешен при определенных условия. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Сената, опубликованном в среду, 7 июня.

За соответствующее решение проголосовали 22 сенатора, против – 17 сенаторов, еще четверо воздержались.

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Все страны, покупающие в настоящее время швейцарское оружие, подписывают обязательство не экспортировать его без разрешения производителя. Кантональный совет решил, что странам-импортерам, «сочувствующим швейцарским ценностям», может быть разрешено перепродавать оружие через пять лет без одобрения Швейцарии. Также оружие можно перепродавать странам, участвующим в военных конфликтах, но они должны защищаться сами.

Теперь поправку должна рассмотреть вторая палата парламента — Швейцарский национальный совет. 2 июня он это отрицал.