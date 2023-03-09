Сенат США может отменить разрешение на отправку войск в Ирак

В среду комитет Сената США поддержал закон об аннулировании двух разрешительных документов для прошлых войн в Ираке. Это прокладывает путь к полному голосованию в Сенате в преддверии 20-й годовщины последнего военного вторжения США, сообщает Reuters.Закон об отмене — AUMF пока получил 13 голосов за и 8 за. Это последняя попытка утвердить роль Конгресса в принятии решения об отправке войск в бой. Он отмечает 20-ю годовщину вторжения в Ирак 19 марта 2003 года.

Сенатор Тим Кейн, лидер движения за отмену старых AUMF, заявил, что официальные разрешения бесполезны.

>«Ирак был врагом в 2002 году. Они все чаще становятся партнерами по безопасности. Вместе с Ираком мы продолжим разгром ИГИЛ и защиту от террористической деятельности», — сказал он в телефонном интервью агентству Reuters.