Сенат США хочет отменить поправку Джексона-Веника для Казахстана, Узбекистана и Таджикистана

Сенаторы обеих партий предложили отменить поправку Джексона-Веника для Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, пишет “Дипломат”. Соединенные Штаты больше не применяют поправку к Кыргызстану.

Поправка Джексона-Веника ограничивает торговлю США со странами, нарушающими права человека. Он был введен для сокращения торговли с СССР, но остался в силе после распада Советского Союза. Для отдельных республик она отменена.

По мнению экспертов, отмена поправки является логичным шагом для стран Центральной Азии, оставшихся на фоне войны на Украине и противостояния с Россия и их постепенный выход из состава Российской Федерации побудят его уйти.